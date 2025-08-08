Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejati DKI Diminta Tak Tebang Pilih dalam Penanganan Kasus Jaksa Tilap Barbuk

Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:53 WIB
Kejati DKI Diminta Tak Tebang Pilih dalam Penanganan Kasus Jaksa Tilap Barbuk - JPNN.COM
Kejati DKI Jakarta diminta tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Ilustrasi korupsi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi penilapan barang bukti yang menjerat eks jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, masih menyisakan tanda tanya.

Pasalnya, nama salah satu mantan pejabat Kejari Jakarta Barat, LN yang merupakan anak mantan salah satu Jampidum, tidak disebutkan dalam surat dakwaan dan tak diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menyebutkan bahwa nama Lingga Nuarie tidak masuk dalam berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Azam dan para saksi saat kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan penyidikan.

Baca Juga:

Dengan tidak ada nama LN di BAP, maka tidak dimasukan dalam surat dakwaan terdakwa Azam saat perkara tersebut disidangkan. Bahkan juga tidak disebutkan nama LN dalam fakta persidangan.

"Bahwa berdasar berkas perkara dan laporan jaksa penuntut umum, tidak ada nama Lingga Nuarie (eks Kasi Intel Kejari Jakbar) yang terungkap di BAP (tersangka) Azam dan BAP para saksi. Demikian juga di fakta persidangan dan putusan majelis hakim di pengadilan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Penkum Kejati Jakarta, Rans Fismy, ketika dihubungi wartawan.

Sementara Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Kejati DKI Jakarta dan Jamwas Kejagung tidak tebang pilih dalam mengusut sejumlah jaksa yang diduga menerima aliran dana dari terdakwa Azam.

Baca Juga:

"Kejati DKI Jakarta dan Jamwas untuk tidak tebang pilih, siapa pun jaksa yang terlibat menerima aliran duit dari terdakwa Azam harus diusut dan diperiksa oleh Jamwas," kata Uchok dalam keterangannya di Jakarta.

"Kejati DKI Jakarta seharusnya tidak melihat latar belakang dari anak seorang mantan Jampidum Noor Rachmad," jelasnya.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diminta untuk tidak tebang pilih dalam menuntaskan perkara jaksa menilap barang bukti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jaksa tilap barbuk  Kejati DKI Jakarta  Tebang Pilih  Kasus Korupsi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp