Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kejati Jabar Geledah Kantor DPRD Indramayu

Rabu, 10 Juni 2026 – 14:14 WIB
Kejati Jabar Geledah Kantor DPRD Indramayu - JPNN.COM
Penggeledahan Kantor DPRD Kabupaten Indramayu oleh Kejati Jabar pada Rabu (10/6/2026). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, INDRAMAYU - Kejati Jawa Barat (Jabar) menggeledah kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu (10/6) siang.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Indramayu.

Berdasarkan informasi yang diterima, penggeledahan dilakukan penyidik Kejati Jabar pada Rabu (10/6/2026). Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan hingga pukul 13.00 WIB, proses tersebut dilaporkan masih berlangsung.

Baca Juga:

"Iya (betul)," kata Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, saat dikonfirmasi JPNN.

Cahya menerangkan penggeladahan ini untuk mengusut kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu.

"Hari ini tim penyidik Pidsus Kejati Jabar melakukan penggeledahan di kantor DPRD Indramayu untuk mencari alat bukti terkait tindak pidana dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu," ucapnya.

Baca Juga:

Akan tetapi, Cahya belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai proses penggeledahan tersebut.

Dia menyatakan, informasi selanjutnya nanti akan disampaikan setelah penggeledahan rampung dilaksanakan.

Kejati Jabar menggeledah kantor DPRD Kabupaten Indramayu untuk mengusut kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp16,8 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejati Jabar  Kejati Jawa Barat  Jawa Barat  Indramayu  DPRD Indramayu  Bandung 
BERITA KEJATI JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp