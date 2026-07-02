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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejati Jabar Kawal Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Sadis Taufik Hidayat

Kamis, 02 Juli 2026 – 11:01 WIB
Kejati Jabar Kawal Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Sadis Taufik Hidayat - JPNN.COM
Suasana proses rekonstruksi penganiayaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Gedung Ditres PPO & PPA Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) turut serta dalam proses rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jawa Barat.

Penyidik kepolisian berkoordinasi dengan kejaksaan untuk proses hukum terhadap kasus tersebut.

"Kami jaksa peneliti ada undangan dari penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Ini memang bagian dari proses setelah beberapa waktu yang lalu tentunya kami menerima SPDP dari penyidik," kata Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jabar, Agus Setiadi, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).

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Agus menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar.

Aparat memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan, sehingga bisa segera dilimpahkan.

"Setelah rekonstruksi itu juga ada koordinasi selanjutnya dengan penyidik. Barangkali perkara ini bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan aturan," tuturnya.

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Agus menambahkan, tim yang diturunkan untuk meneliti rekonstruksi kasus tersebut terdiri dari tiga orang jaksa.

Ketiganya akan menyaksikan peragaan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR.

Kejati Jabar ikut serta mengawal proses rekonstruksi penganiayaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat di Mapolda Jabar.

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TAGS   Taufik Hidayat  kasus penganiayaan  penyekapan  Bandung  Jawa Barat  Kejati Jabar 
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