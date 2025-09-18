Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kejati Jabar Telusuri Dugaan Korupsi di BUMD Perumda Tirtawening

Kamis, 18 September 2025 – 12:28 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Tirtawening, BUMD milik Pemkot Bandung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan penelusuran ini berawal dari adanya laporan masyarakat. 

Hanya saja, Cahya tak memerinci dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud. 

"Ada laporan ke kami, laporan terkait apa enggak bisa disebutkan, tetapi (menyangkut) dugaan tindak pidana korupsi," kata Cahya, Kamis (18/9/2025). 

Setelah laporan tersebut masuk ke Kejati Jabar, kata Cahya, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan diinstruksikan untuk membentuk tim pengumpulan data. 

Adapun saat ini, tim masih melakukan proses pengumpulan data terkait dugaan korupsi di Perumda Tirtawening. 

"Nanti ada perkembangan dilaporkan kepada pimpinan," ucap dia.

Setelah itu, dia menyebut akan ada tahapan-tahapan selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut. 

TAGS   korupsi  Perumda Tirtawening  Muhammad Farhan  Kejati Jabar  Wali Kota Bandung  Bandung  Bumd 
