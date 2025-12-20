Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejati Jakarta Kembali Buka Kasus Dugaan Tipikor pada Kerja Sama Investasi PLNBBI & ARII

Sabtu, 20 Desember 2025 – 15:05 WIB
Gedung Kejati DKI Jakarta. Foto: dok. Kejati

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta berencana membuka kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan PLN Batu Bara Investasi pada proses akuisisi tambang batu bara milik PT Atlas Resource Tbk tahun 2018-2020.

Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Jakarta Haryoko Ari Prabowo mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang seluruh data yang ada demi menemukan bukti-bukti serta potensi kerugian negara akibat hal ini.

"Ya akan coba kami buka kembali dan sedang kami kaji ulang semuanya mulai dari awal sampai potensi kerugian negara yang timbul dari kerja sama ini," katanya saat berbincang dengan wartawan, Jumat (12/12/2025).

Oleh karenanya Haryoko meminta masyarakat bersabar dan ikut terus perkembangan kasus ini.

"Sabar ya, progres apa pun nanti akan kami sampaikan ke publik" tambahnya.

Dalam perjalanannya, pada 2018 PT PLN Batu Bara Investasi (PLNBBI) menandatangani kontrak kerjasama dengan direktur utama PT Atlas Resource Tbk (ARII) Andre Abdi terkait akusisi saham anak usaha PT. Atlas Resource tbk yakni PT Banyan Koalindo Lestari (BKL) serta PT Musi Mitra Jaya.

Namun, dalam laporan BPK-RI 2022, sebanyak PLTU 7 di pulau jawa mengalami kekurangan pasokan akibat tidak diterapkannya Good Coorporate Governance oleh anak usaha PT Atlas Resource tbk sehingga berpotensi terhadap kerugian negara hinga ratusan miliar.

Melihat hal tersebut, pada 2023 Kejati Jakarta telah memanggil Direktur PT Atlas Resource tbk Joko Kus Sulistyoko untuk dimintai keterangan.(ray/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

TAGS   Kerja Sama Investasi PLNBBI  ARII  PT Atlas Resource Tbk  Tipikor 

