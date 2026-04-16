Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Sekolah

jpnn.com, ROHIL - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/4/2026).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan dinas tersebut.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam proses tersebut, tim penyidik turut melakukan penyitaan sejumlah dokumen penting dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut guna mendukung proses penyidikan serta mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Riau Zikrullah menyebutkan bahwa langkah penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum.

“Tindakan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan lanjutan,” kata Zikrulah.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Kejati Riau dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut kepentingan publik.