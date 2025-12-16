Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Kejati Riau Tahan 2 Pejabat PT SPRH Tersangka Baru Kasus Korupsi PI Blok Rokan

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:19 WIB
Kejati Riau Tahan 2 Pejabat PT SPRH Tersangka Baru Kasus Korupsi PI Blok Rokan - JPNN.COM
Dua tersangka baru kasus korupsi PI 10 Persen Blok Rokan. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan pada Senin (15/12/2025).

Kedua tersangka yang ditahan tersebut merupakan pejabat di lingkungan PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) berinisial MA dan DS.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau Zikrullah menjelaskan MA menjabat sebagai Asisten II Ekonomi dan Antar Lembaga, sedangkan DS merupakan Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH.

Baca Juga:

“Penetapan tersangka dilakukan setelah keduanya memenuhi panggilan penyidik dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang cukup,” ujar Zikrullah Selasa (16/12).

Penetapan MA dan DS tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Kejati Riau Nomor Tap.tsk-09 dan Tap.tsk-10/L.4/Fd.2/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Keduanya langsung ditahan di Rutan Pekanbaru selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Baca Juga:

Zikrullah mengungkapkan, penetapan dua tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya.

Di mana, Kejati Riau telah lebih dahulu menetapkan Rahman, Direktur Utama PT SPRH, dan Zulkifli, selaku pengacara perusahaan daerah tersebut.

Terbaru, dua tersangka baru berinisial MA dan DS resmi ditahan oleh Kejati Riau, Senin (15/12/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korupsi blok rokan  Kejati Riau  Blok Rokan  Riau  Kasus Korupsi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp