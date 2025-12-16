Kejati Riau Tahan 2 Pejabat PT SPRH Tersangka Baru Kasus Korupsi PI Blok Rokan

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan pada Senin (15/12/2025).

Kedua tersangka yang ditahan tersebut merupakan pejabat di lingkungan PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) berinisial MA dan DS.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau Zikrullah menjelaskan MA menjabat sebagai Asisten II Ekonomi dan Antar Lembaga, sedangkan DS merupakan Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah keduanya memenuhi panggilan penyidik dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang cukup,” ujar Zikrullah Selasa (16/12).

Penetapan MA dan DS tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Kejati Riau Nomor Tap.tsk-09 dan Tap.tsk-10/L.4/Fd.2/12/2025 tertanggal 15 Desember 2025.

Keduanya langsung ditahan di Rutan Pekanbaru selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Zikrullah mengungkapkan, penetapan dua tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya.

Di mana, Kejati Riau telah lebih dahulu menetapkan Rahman, Direktur Utama PT SPRH, dan Zulkifli, selaku pengacara perusahaan daerah tersebut.