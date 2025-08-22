Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kejati Sumsel Geledah Dinas Perkimtan Palembang, Diduga Seret Kabid dan Eks Kadis

Jumat, 22 Agustus 2025 – 10:00 WIB
Kejati Sumsel Geledah Dinas Perkimtan Palembang, Diduga Seret Kabid dan Eks Kadis - JPNN.COM
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat melakukan penggeledahan. Foto ilustrasi: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Selasa (19/8/2025) sore.

Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga menyeret Kabid berinisial D dari Dinas Perkimtan.

Selain itu, diduga kuat dari penggeledahan itu juga menyasar mantan Kepala Dinas Perkimtan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Palembang berinisial A. Kehadiran tim Kejati tersebut disebut-sebut terkait pemeriksaan proyek pembangunan Jalan Waskin.

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, saat penggeledahan berlangsung, mobil penyidik Kejati terlihat terparkir di halaman kantor. Tampak beberapa orang penyidik masuk ke dalam gedung dan mengamankan sejumlah dokumen penting.

Salah seorang pegawai yang ditemui membenarkan kedatangan tim Kejati, namun mengaku tidak mengetahui lebih jauh tujuan penggeledahan. "Iya, memang ada orang Kejati yang datang. Banyak juga. Namun, kami tidak tahu apa urusannya, karena itu bukan ranah kami. Kalau kecipratan urusannya, beda lagi,” ujarnya.

Sekitar pukul 21.03 WIB, Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, Alek Ferdinandus, terlihat tiba di kantor didampingi beberapa pegawai. Namun, saat dimintai tanggapan, Alek hanya menggelengkan kepala dan melambaikan tangan tanpa memberikan komentar.

Baca Juga:

Dua Lokasi Jadi Sasaran Penggeledahan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Hutamrin, menyebutkan penggeledahan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Dinas Perkimtan Kota Palembang di Jalan Slamet Riyadi dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang di Jalan Merdeka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Selasa (19/8/2025) sore.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejati Sumsel  Dinas Perkimtan Palembang  Pemkot Palembang  Sumsel 
BERITA KEJATI SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp