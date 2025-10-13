Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejati Sumut Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi Kapal Tunda Pelindo Senilai Rp 135 Miliar

Senin, 13 Oktober 2025 – 23:33 WIB
Kejati Sumut Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi Kapal Tunda Pelindo Senilai Rp 135 Miliar - JPNN.COM
Tersangka RS (memakai rompi tahanan) digiring petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara usai menjalani pemeriksaan, sebelum ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, Sumut, Senin (13/10/2025). ANTARA/HO-Penkum Kejaksan Tinggi Sumatera Utara.

jpnn.com, MEDAN - Kejati Sumut kembali menahan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dua unit kapal tunda Pelindo senilai Rp 135,81 miliar.

Proyek ini melibatkan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

“Penyidik kembali menahan tersangka berinisial RS (51), selaku mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia periode 2016–2020,” kata Plh Kasi Penkum Kejati Sumut Muhammad Husairi di Medan, Senin.

Baca Juga:

Husairi mengatakan RS merupakan tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal tunda tersebut.

Sebelumnya, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut terlebih dahulu menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial HAP dan BS.

“Penahanan terhadap tersangka RS dilakukan untuk 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta Medan guna kepentingan penyidikan,” katanya.

Baca Juga:

Husairi mengatakan tersangka RS berperan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan pengadaan dua unit kapal tunda tersebut.

Lebih lanjut, kasus itu berkaitan dengan proyek pengadaan kapal tunda tahun 2019–2021 yang bersumber dari anggaran internal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo I (Persero) pada mata anggaran investasi fisik tahun 2018 hingga 2020.

Kejati Sumut kembali menahan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dua unit kapal tunda Pelindo senilai Rp 135,81 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tindak pidana korupsi  Kejati Sumut  korupsi pengadaan kapal tunda  Pelindo 
BERITA TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp