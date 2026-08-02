Kejhung Sanolap, Lorjhu’ Merefleksi Hubungan Antarmanusia

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Madura, Lorjhu’, akhirnya merilis single terbaru yang bertitel Kejhung Sanolap.

Lagu tersebut diluncurkan sebagai gerbang menuju proyek musik yang segera dihadirkan Lorjhu' dalam waktu dekat.

Kejhung Sanolap menggunakan pendekatan kesenian kejhung (bentuk seni sastra lisan) yang di dalamnya terdapat estetika khas olah vokal Madura serta nila-nilai bermakna dalam kehidupan masyarakat Madura.

Meskipun pendekatan lagu ini adalah seni kejhung, raungan gitar elektrik serta pola perkusi kendang yang bersahutan dengan drum tak terelakkan, menjadi bagian dari estetika warna musik Lorjhu’.

"Kejhung Sanolap diambil dari dua kata Kejhung dan Sanolap. Kejhung berarti lantunan/nyanyian dan sejenisnya, lalu Sanolap berarti jungkir-balik, jadi kami mengartikan Kejhung Sanolap sebagai ekspresi kebebasan bersuara lewat lantunan," kata Badrus Zeman, vokalis dan gitaris Lorjhu’.

Meskipun demikian, kebebasan yang disuarakan adalah bentuk introspeksi diri terhadap nilai-nilai budi pekerti dan berkehidupan yang membawa kesadaran akan manfaat serta hubungan yang baik antar sesama manusia, kesederhanaan, serta ketakwaan.

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Hadir dalam nuansa rock nan groove yang menyatu dengan pola ritmik Madura lewat hentakan kendang dan kejhung, single Kejhung Sanolap memantik gairah musik khas era 70an.

Dengan sentuhan gitar overdrive tipis untuk menghasilkan bunyi seperti alat tiup Saronen Madura, Kejhung Sanolap mengembalikan warna Lorjhu’ layaknya deretan trek pada album debut.