JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Anggar Asia 2026: Hongkong, China, & Korsel Sapu Bersih Emas Kategori Kadet

Senin, 23 Februari 2026 – 20:55 WIB
Kejuaraan Anggar Asia 2026: Hongkong, China, & Korsel Sapu Bersih Emas Kategori Kadet
Tiga kekuatan besar anggar Asia—Hong Kong, China, dan Korea Selatan—menegaskan dominasi mereka dengan menyapu bersih medali emas dan perak pada hari terakhir kategori kadet di Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tiga kekuatan besar anggar Asia —Hong Kong, China, dan Korea Selatan— menegaskan dominasi mereka dengan menyapu bersih medali emas dan perak pada hari terakhir kategori kadet di Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026.

Pertandingan yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Senin (23/2/2026), menjadi panggung perebutan gengsi di nomor beregu.

Hingga penutupan nomor kadet, praktis hanya tiga negara tersebut yang berhasil mengamankan medali emas dan perak, baik di kategori perorangan maupun beregu.

Negara-negara peserta lainnya harus puas berbagi medali perunggu.

Pada pertandingan hari ini, Hongkong, China dan Korsel menambah emas dari kadet beregu putri foil (floret), putra epee (degen) dan putra saber (sabel).

Hongkong mendulang emas beregu kadet floret putri setelah di final menundukkan China dengan skor 45–38.

Namun, Hong Kong gagal menambah emas lagi dari kadet beregu sabel putra karena diganjal Korsel di final dengan skor 39–45.

Sedangkan China akhirnya menambah perebendaharaan emasnya melalui kadet beregu degen putra lewat kemenangan telak 45–29 atas Korsel.

Hong Kong, China, dan Korea Selatan menegaskan dominasi mereka dengan menyapu bersih medali emas dan perak di Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026.

