Kejuaraan Catur Piala EBY 2025 di Pacitan Raih Rekor MURI, Ibas: Ini Momen Spesial

jpnn.com, PACITAN - Kejuaraan Catur Piala EBY 2025 bertajuk 'Satu Langkah Sejuta Strategi' resmi digelar di GOR Kabupaten Pacitan pada 9–10 Agustus 2025.

Ajang bergengsi yang diprakarsai Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas itu mencatatkan sejarah baru dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor sebagai kejuaraan catur dengan peserta terbanyak di Indonesia.

Kejuaraan ini mencatat peserta sebanyak 2.108 pecatur.

Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebanyak 1.743 peserta yang digelar di Jakarta pada 2 September 2023.

Penghargaan diserahkan langsung perwakilan MURI Sri Widayati kepada Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) di GOR Pacitan.

Dalam sambutannya, Ibas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Pacitan dan organisasi Percasi.

“Ini adalah momen yang spesial. Bukan hanya untuk Pacitan, tetapi untuk dunia olahraga Indonesia, khususnya catur. Catur bukan hanya permainan, catur adalah olahraga, dan lebih dari itu, catur adalah budaya bangsa,” ujar Ibas yang disambut tepuk tangan seluruh peserta dan penonton.

EBY alias Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR menegaskan ajang ini bukan hanya perlombaan, tetapi wadah pembelajaran nilai-nilai strategi, kesabaran, dan perhitungan matang.