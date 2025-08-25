Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Diprediksi Mulus di Babak Pertama, Jorji dapat Peringatan

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:35 WIB
Kejuaraan Dunia 2025: Diprediksi Mulus di Babak Pertama, Jorji dapat Peringatan
Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung saat berlaga pada ajang Japan Open 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung akan membuka perjuangan wakil Indonesia di BWF World Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia 2025.

Pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu dijadwalkan menghadapi wakil Republik Ceko, Petra Maixnerova.

Tunggal putri binaan Mutiara Cardinal itu diprediksi menang mudah atas pemain ranking 115 dunia tersebut.



Pelatih tunggal putri utama Pelatnas Cipayung Imam Tohari meminta anak asuhnya untuk fokus sejak babak awal.

Hasil Undian Sektor Tunggal Putri

Imam menilai hasil undian relatif menguntungkan bagi wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Lawan-lawan berat baru akan dihadapi jika melaju ke babak berikutnya.

Dia pun berharap para pemain bisa memanfaatkan laga pertama untuk beradaptasi membaca arah angin hingga karakter shuttlecock.



"Bukan berarti meremehkan babak pertama dan kedua, tetapi fokus utama ada di babak 16 besar karena mulai bertemu para unggulan. Siapa yang siap di situ, itulah yang punya peluang,” ujar Imam.

Persaingan Tunggal Putri

Selain Jorji -sapaan akrab Gregoria-, terdapat satu tunggal putri Indonesia lainnya yang tampil di Kejuaraan Dunia 2025, yakni Putri Kusuma Wardani.

Gregoria Mariska Tunjung akan memulai perjuangan wakil Indonesia pada ajang BWF World Championships 2025, Senin (25/8)

Kejuaraan Dunia 2025  Jorji  Gregoria Mariska Tunjung  BWF World Championships   tunggal putri 
