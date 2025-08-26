Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Gregoria Mariska Kirim Pesan Tegas Seusai Lulus Babak Kedua

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:47 WIB
Kejuaraan Dunia 2025: Gregoria Mariska Kirim Pesan Tegas Seusai Lulus Babak Kedua - JPNN.COM
Gregoria Mariska Tunjung saat tampil di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung berhasil melewati ujian pertama di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Jorji -sapaan Gregoria- merebut tiket ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Ceko Petra Maixnerova.

Berlaga di Adidas Arena, Paris, Prancis, Senin (25/8/2025), Jorji menang dua gim langsung 21-10, 21-9 dalam tempo 29 menit.

Baca Juga:

Masih Perlu Adaptasi

Meski berhasil meraih kemenangan meyakinkan, tunggal putri ranking tujuh dunia itu mengaku masih perlu beradaptasi dengan suasana pertandingan di Paris.

Venue tersebut sejatinya bukan tempat asing bagi Jorji karena mirip dengan arena Olimpiade tahun lalu, tetapi dia tetap merasakan tantangan tersendiri.

"Masih ada sedikit penyesuaian dan saya bermain cukup baik. Untuk shuttlecock, lapangan, dan suasana pertandingan mirip seperti Olimpiade tahun lalu, cuacanya juga sama," kata Jorji.

Baca Juga:

Evaluasi Setelah Melewati Babak Pertama

Jorji menambahkan bahwa dirinya harus mengurangi kesalahan sendiri agar bisa tampil lebih optimal. Dia menilai masih sering terburu-buru ketika membangun serangan.

"Yang perlu saya kurangi ialah serangan yang terlalu tajam dan terburu-buru. Saya berusaha membangun suasana positif di sini supaya permainan saya makin baik, karena ini kejuaraan besar dan pastinya saya punya target untuk mencapai hasil maksimal," sambungnya.

Gregoria Mariska Tunjung berhasil melewati ujian pertama di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gregoria Mariska  Kejuaraan Dunia 2025  Gregoria Mariska Tunjung  BWF World Championships   Jorji 
BERITA GREGORIA MARISKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp