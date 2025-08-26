Kejuaraan Dunia 2025: Gregoria Mariska Kirim Pesan Tegas Seusai Lulus Babak Kedua

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung berhasil melewati ujian pertama di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Jorji -sapaan Gregoria- merebut tiket ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Ceko Petra Maixnerova.

Berlaga di Adidas Arena, Paris, Prancis, Senin (25/8/2025), Jorji menang dua gim langsung 21-10, 21-9 dalam tempo 29 menit.

Masih Perlu Adaptasi

Meski berhasil meraih kemenangan meyakinkan, tunggal putri ranking tujuh dunia itu mengaku masih perlu beradaptasi dengan suasana pertandingan di Paris.

Venue tersebut sejatinya bukan tempat asing bagi Jorji karena mirip dengan arena Olimpiade tahun lalu, tetapi dia tetap merasakan tantangan tersendiri.

"Masih ada sedikit penyesuaian dan saya bermain cukup baik. Untuk shuttlecock, lapangan, dan suasana pertandingan mirip seperti Olimpiade tahun lalu, cuacanya juga sama," kata Jorji.

Evaluasi Setelah Melewati Babak Pertama

Jorji menambahkan bahwa dirinya harus mengurangi kesalahan sendiri agar bisa tampil lebih optimal. Dia menilai masih sering terburu-buru ketika membangun serangan.

"Yang perlu saya kurangi ialah serangan yang terlalu tajam dan terburu-buru. Saya berusaha membangun suasana positif di sini supaya permainan saya makin baik, karena ini kejuaraan besar dan pastinya saya punya target untuk mencapai hasil maksimal," sambungnya.