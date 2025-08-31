Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Hanya Dapat Perunggu, PBSI Ungkap Evaluasi untuk Pemain Senior

Minggu, 31 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Kejuaraan Dunia 2025: Hanya Dapat Perunggu, PBSI Ungkap Evaluasi untuk Pemain Senior - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani merebut medali perunggu dari Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia menutup perjalanan di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025 dengan torehan satu medali perunggu.

Satu-satunya medali tersebut dipersembahkan Putri Kusuma Wardani dari sektor tunggal putri setelah langkahnya terhenti di babak semifinal.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu kalah dari Akane Yamaguchi (Jepang) melalui pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-14, 6-21.

Baca Juga:

Hasil ini jauh dari target yang dicanangkan PP PBSI, yakni minimal satu medali emas dari lima sektor.

PBSI Puji Pemain Muda

Meski demikian, PBSI tetap menilai ada perkembangan positif dari sejumlah pemain muda yang menjalani debut di Kejuaraan Dunia, seperti Alwi Farhan dan pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

"Saya melihat kualitas permainan Alwi dan Jafar/Felisha meningkat cukup signifikan. Mereka memperlihatkan perlawanan yang sangat baik menghadapi pemain top dunia, bahkan sebenarnya punya kans untuk menang."

Baca Juga:

"Mereka masih membutuhkan pengalaman bertanding, sekaligus peningkatan teknik dan fisik berdasarkan hasil evaluasi," ucap Kabid Binpres PBSI Eng Hian.

Evaluasi untuk Pemain Senior

Sementara itu, penampilan para pemain senior justru mendapat sorotan tajam. Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, hingga pasangan ganda putra Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando dinilai belum menunjukkan performa terbaik.

Indonesia menutup perjalanan di Kejuaraan Dunia 2025 dengan torehan satu medali perunggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia 2025  BWF World Championships   PBSI  Putri KW  Kejuaraan Dunia 
BERITA KEJUARAAN DUNIA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp