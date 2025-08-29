Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Indonesia Berguguran, Tersisa 3 Wakil

Jumat, 29 Agustus 2025 – 07:34 WIB

jpnn.com - Wakil Indonesia mulai berguguran di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Dari sembilan wakil Merah Putih yang berlaga di babak 16 besar, hanya tiga yang berhasil melangkah ke perempat final.

Praktis, Indonesia tinggal menyisakan Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).

Jojo -sapaan akrab Jonatan- melangkah setelah mengalahkan unggulan ke-13 asal Hong Kong, Lee Cheuk Yiu dengan skor 21-19, 21-9.

Selanjutnya, juara All England 2024 tersebut akan menghadapi tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn, yang di laga lainnya mengalahkan wakil Indonesia Alwi Farhan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-18, 20-22.

Langkah Jonatan Christie diikuti Putri Kusuma Wardani yang menang melawan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki.

Dengan hasil ini, pemain asal klub PB Exist itu akan jumpa wakil India, Pusarla V. Sindhu yang pada laga sebelumnya mengatasi Wang Zhi Yi (China) dengan skor 21-19, 21-15.

Dari sektor ganda putri, Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- mengalahkan pasangan Korea, Baek Ha-na/Lee So-hee dengan skor 21-16, 21-15.