Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Indonesia Berguguran, Tersisa 3 Wakil

Jumat, 29 Agustus 2025 – 07:34 WIB
Kejuaraan Dunia 2025: Pebulu Tangkis Indonesia Berguguran, Tersisa 3 Wakil - JPNN.COM
Selebrasi pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi saat berlaga pada ajang BWF World Championships 2025 di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Wakil Indonesia mulai berguguran di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Dari sembilan wakil Merah Putih yang berlaga di babak 16 besar, hanya tiga yang berhasil melangkah ke perempat final.

Praktis, Indonesia tinggal menyisakan Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).

Baca Juga:

Jojo -sapaan akrab Jonatan- melangkah setelah mengalahkan unggulan ke-13 asal Hong Kong, Lee Cheuk Yiu dengan skor 21-19, 21-9.

Selanjutnya, juara All England 2024 tersebut akan menghadapi tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn, yang di laga lainnya mengalahkan wakil Indonesia Alwi Farhan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-18, 20-22.

Langkah Jonatan Christie diikuti Putri Kusuma Wardani yang menang melawan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki.

Baca Juga:

Dengan hasil ini, pemain asal klub PB Exist itu akan jumpa wakil India, Pusarla V. Sindhu yang pada laga sebelumnya mengatasi Wang Zhi Yi (China) dengan skor 21-19, 21-15.

Dari sektor ganda putri, Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- mengalahkan pasangan Korea, Baek Ha-na/Lee So-hee dengan skor 21-16, 21-15.

Wakil Indonesia mulai berguguran di 16 besar BWF World Championships 2025 dengan hanya menempatkan tiga pemain di perempat final, Jumat (29/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia 2025  Kejuaraan Dunia  Jonatan Christie  Putri Kusuma Wardani  BWF World Championships  
BERITA KEJUARAAN DUNIA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp