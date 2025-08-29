Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Reaksi Jonatan Christie Setelah Lepas dari Kutukan 16 Besar

Jumat, 29 Agustus 2025 – 09:42 WIB
Jonatan Christie berhasil melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil merebut tiket perempat final Kejuaraan Dunia 2025.

Jojo -sapaan Jonatan- melangkah dengan penuh percaya diri setelah menyingkirkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu.

Berlaga di Adidas Arena, Paris, Prancis, Kanis (28/8/2025), peraih emas Asian Games 2018 itu menang dua gim langsung 21-19, 21-9.

Baca Juga:

Hapus Kutukan 16 Besar

Kemenangan ini terasa istimewa bagi Jojo karena pada empat turnamen terakhir selalu kandas di babak 16 besar.

Tekanan tersebut sempat membayangi penampilannya melawan Lee, sebelum akhirnya bangkit dan tampil lebih tenang di gim kedua.

"Hari ini (kemarin, red) bermain ada cemas-cemas sedikit karena dari empat turnamen kemarin selalu terhenti di babak 16 besar."

Baca Juga:

"Puji Tuhan bisa keluar dari tekanan itu. Pikiran tersebut hilang dan mulai lebih enjoy di gim kedua," ucap Jojo.

Evaluasi dari Jojo

Meski puas dengan kemenangan ini, Jojo menekankan bahwa fokus dan ketenangan masih perlu terus diperbaiki.

Jonatan Christie  Kejuaraan Dunia 2025  Jojo  Kejuaraan Dunia  BWF World Championships  
