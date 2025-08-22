Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kejuaraan Dunia 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Berangkat ke Paris Bawa Misi Besar

Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia bersiap menuju Paris, Prancis untuk mengikuti Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia berangkat ke Paris, Prancis, Jumat (22/8) pagi untuk mengikuti Kejuaraan Dunia 2025.

Bukan sekadar perjalanan biasa, mereka membawa misi besar: meraih prestasi di panggung dunia yang akan berlangsung di Adidas Arena, 25–31 Agustus mendatang.

Pemain dalam Kondisi Prima

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian memastikan kondisi para pemain dalam keadaan prima.

"Anak-anak siap tempur. Program latihan berjalan baik, progresnya positif. Kami berharap mereka bisa tampil maksimal,” ujar Eng Hian dalam keterangan resmi.

Proses Adaptasi Singkat

Proses adaptasi memang sangat singkat. Anthony Ginting dan kawan-kawan hanya punya dua hari untuk menyesuaikan diri dengan lapangan, perbedaan waktu, serta cuaca.

Eng Hian pun berpesan agar para pemain menjaga pola makan dan istirahat dengan baik.

"?Pastinya menjaga pola makan dan juga mengatur lagi pola istirahatnya karena akan ada penyesuaian setelah sampai di Paris."

"Kami juga ditemani tim pendukung yang siap membantu dan menangani jika ada kendala", pesan Eng Hian.

