Kejuaraan Dunia: Balas Dendam Tuntas, Alwi Farhan Tantang Jagoan Thailand di 16 Besar

jpnn.com - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan terus melanjutkan perjalannya di Kejuaraan Dunia 2025.

Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu berhasil lulus ke 16 besar setelah menyingkirkan unggulan ke-12 asal Taiwan Lin Chun Yi di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8/2025) dini hari WIB.

Alwi unggul dua gim langsung dengan skor 21-17, 22-20. Hasil positif ini terasa begitu spesial bagi pemain kelahiran Surakarta tersebut.

Ajang Penebusan

Kemenangan ini menjadi ajang penebusan setelah kekalahan menyakitkan yang dialami Alwi ketika menghadapi Lin di Australia Open 2024.

"Rasa sakit di Australia Open masih saya ingat. Jadi, di sini saya ingin sekali menyelesaikan pertandingan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya sesuai harapan," ujar Alwi.

Ujian Berat Menanti

Namun, tantangan lebih besar sudah menunggu. Di babak 16 besar, Alwi harus berhadapan dengan unggulan ketiga asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

"Saya bersyukur bisa sampai sejauh ini, tapi perjalanan belum selesai. Lawan Kunlavut tentu tidak mudah, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin," tegasnya.

Pertemuan Alwi Farhan kontra Kunlavut Vitidsarn diprediksi menjadi laga menarik.