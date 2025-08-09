Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 00:01 WIB
Kejuaraan Dunia U-21 2025: Lebih Kompak, Timnas Voli Putri Raih Kemenangan Perdana - JPNN.COM
Timnas Voli Putri Indonesia seusai melawan Kanada dalam FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, SURABAYA - Timnas Voli Putri Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana dalam ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan mengalahkan Kanada.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8), skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-1 (28-26, 25-18, 18-25, 25-21).

Pascalina Mahuze menjadi bintang setelah mengemas 18 angka dalam pertandingan tersebut.

Baca Juga:

Pemain kelahiran 29 Maret 2005 itu gemilang dengan tidak membuat kesalahan saat mendapatkan kesempatan spike.

Selain Mahuze, Junaida Santi juga turut menambahkan 17 poin untuk Timnas Voli Putri Indonesia.

Dari kubu Kanada, Logan King menjadi topskor setelah mengukir 22 poin.

Baca Juga:

Pemain Kanada lainnya yang gemilang yakni Élodie Lalonde dengan mengemas 13 angka.

Dengan hasil tersebut, Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Kejuaraan Dunia U-21 2025.

Timnas Voli Putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Kejuaraan Dunia U-21 2025 lawan Kanada, Jumat (8/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putri Indonesia  timnas voli putri  FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025  FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships  Kejuaraan Dunia U-21 2025  voli 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp