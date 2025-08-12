Kejuaraan Dunia U-21 2025: Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Argentina

Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:55 WIB

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan melanjutkan perjuangan di FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan menghadapi Argentina.

Laga tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Selasa (12/8) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Argentina bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut link streaming yang bisa dinikmati para penggemar: https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4488478

Timnas voli putri Indonesia wajib meraih kemenangan untuk menjaga kans ke babak 16 besar.

Sejauh ini, skuad asuhan Marcos Sugiyama baru mengoleksi satu kemenangan dari empat laga yang dijalani.

Afra Hasna Nurhaliza dan kolega harus memanfaatkan dukungan publik kota Pahlawan demi meraih hasil positif.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama mengingatkan anak asuhnya untuk langsung tancap gas sejak awal pertandingan.