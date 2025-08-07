Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Dipukul Telak oleh Vietnam

Kamis, 07 Agustus 2025 – 22:05 WIB

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia tampil kurang menyakinkan saat jumpa Vietnam di laga pembuka FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Bermain di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (7/8/2025), skuad asuhan Marcos Sugiyama itu keok dengan skor 0-3 (15-25, 16-25, 18-25).

Pada pertandingan ini Srikandi Merah Putih menurunkan kekuatan terbaik termasuk Junaida Santi.

Namun, Most Valuable Player (MVP) Proliga 2025 tersebut tampil kurang konsisten kendati menjadi top skor dengan raihan 14 angka.

Sepanjang laga, Afra Hasna Nurhaliza dan kolega bermain di bawah tekanan lawan sehingga sulit mengembangkan permainan.

Alhasil, Timnas voli putri Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Vietnam lewat pertarungan tiga gim dalam tempo 1 jam sembilan menit.

Dari kubu Vietnam, Dang Thi Hong menjadi momok bagi pertahanan Indonesia. Pemain kelahiran 12 Agustus 2006 itu mencetak 21 poin.

Sementara itu, Ngo Thi Bich Hue turut berkontribusi dengan 11 poin, melengkapi dominasi Vietnam.