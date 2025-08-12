Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Nyaris Permalukan Serbia

Selasa, 12 Agustus 2025 – 01:31 WIB

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan dari Serbia pada lanjutan FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Dalam laga yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (11/8/2025), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor tipis 2-3 (21-25, 27-25, 23-25, 25-22, 13-15).

Afra Hasna Nurhaliza dan kolega mengawali pertandingan dengan tempo lambat. Srikandi Merah Putih langsung tertinggal dari Serbia.

Absennya Kadek Diva Yanti Putri Ardiantana akibat cedera saat melawan Puerto Rico membuat perolehan angka Indonesia sempat tersendat.

Namun, Timnas voli putri Indonesia perlahan bangkit. Puncaknya, mereka merebut gim keempat dari tangan skuad asuhan Boricic Marijana.

Sayang, fokus yang menurun pada set penentuan membuat Indonesia harus mengakui keunggulan Serbia.

Junaida Santi menjadi motor serangan Indonesia dengan torehan 28 poin. Pascalina Mahuze menyumbang 15 angka, sementara Chelsa Berliana Nurtomo menambah 11 poin.

Dari kubu Serbia, Teodora Skocajic tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan 19 angka, disusul kapten Anja Mihajlovic dengan 18 poin, serta Katarina Gagic yang menyumbang 15 angka.