Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia U-21: Pemain Vietnam Bermasalah, Berkah Bagi Timnas Voli Putri Indonesia

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:29 WIB
Kejuaraan Dunia U-21: Pemain Vietnam Bermasalah, Berkah Bagi Timnas Voli Putri Indonesia - JPNN.COM
Skuad Vietnam saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri U-21 Indonesia dipastikan melangkah ke 16 besar FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Hasil tersebut didapat setelah tim Vietnam didiskualifikasi karena dianggap melanggar aturan pemain.

Dua Pemain Vietnam Bermasalah

Federasi Voli Dunia (FIVB) mengumumkan bahwa dua pemain Vietnam Dang Thi Hong dan Nguyen Phuong Quynh terbukti memiliki gen dominan laki-laki setelah dilakukan investigasi mendalam. Hal ini melanggar Pasal 12.2 dari regulasi yang berlaku.

Baca Juga:

"Sesuai Pasal 13.5.2 Peraturan Acara dan Pasal 14.4 Peraturan Disiplin, Sub-Komite Panel Disiplin FIVB, memutuskan pertandingan yang melibatkan pemain tersebut dibatalkan dan pemain yang bersangkutan didiskualifikasi dari kejuaraan dengan segera,” bunyi pengumuman resmi FIVB.

FIVB sendiri masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terhadap pemain dan federasi voli Vietnam.

Vietnam Didiskualifikasi

Dengan adanya sanksi ini, hasil pertandingan Vietnam yang melibatkan kedua pemain tersebut tidak dihitung.

Baca Juga:

FIVB hanya mengakui kemenangan Vietnam melawan Puerto Rico pada Selasa (12/8), saat Dang Thi Hong dan Nguyen Phuong Quynh tidak tampil.

Berkah bagi Timnas Voli Putri Indonesia

Sementara itu, Timnas voli putri Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen akhir Pool A. Afra Hasna Nurhaliza dan kolega berhasil mengumpulkan dua kemenangan dari lima pertandingan yang dijalani.

Timnas voli putri Indonesia ketiban berkah di Kejuaraan Dunia U-21 2025 setelah Vietnam diskualifikasi karena menggunakan pemain ilegal, Selasa (12/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas voli putri U-21  timnas voli putri  Kejuaraan Dunia Voli U-21  Vietnam 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp