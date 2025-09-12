Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina?

Jumat, 12 September 2025 – 08:06 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina? - JPNN.COM
Skuad Filipina saat berlatih di Portugal. Foto: diambil dari philstar

jpnn.com - MANILA - Tetangga Indonesia, Filipina punya hajatan besar yang dimulai hari ini, Jumat, 12 September hingga Minggu, 28 September, yakni Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Sebanyak 32 negara terbaik dalam urusan voli putra berkumpul dan bersaing untuk menyandang status juara dunia.

Mall of Asia Arena di Pasay dan Araneta Colisuem di Quezon City menjadi medan pertempuran.

Baca Juga:

Bagaimana persiapan tim Filipina yang lulus ke ajang ini berkat status tuan rumah dan (bersama Kolombia) menjadi debutan.

Alas Pilipinas -julukan tim voli putra Filipina, akan membuka kejuaraaan dengan bertanding melawan sesama penghuni Pool A, Tunisia - sebelas kali juara Afrika.

Pertandingan atau pembukaan Kejuaraan Duni Voli Putra 2025 dimulai pukul 18.00 WIB.

Baca Juga:

Filipina dtukangi pelatih dari Italia Angiolino Frigoni.

Menurut Philstar, skuad Filipina saat ini sudah mewakili para pemain terbaik yang ada, seperti Bryan Bagunas, Marck Espejo, Leo Ordiales, dan Michaelo Buddin.

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina berlangsung mulai hari ini sampai 28 September.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Voli Putra  voli  Volleyball World Championship 2025 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp