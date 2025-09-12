Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 Bergulir Mulai Hari Ini, Target Filipina?

Jumat, 12 September 2025 – 08:06 WIB

jpnn.com - MANILA - Tetangga Indonesia, Filipina punya hajatan besar yang dimulai hari ini, Jumat, 12 September hingga Minggu, 28 September, yakni Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Sebanyak 32 negara terbaik dalam urusan voli putra berkumpul dan bersaing untuk menyandang status juara dunia.

Mall of Asia Arena di Pasay dan Araneta Colisuem di Quezon City menjadi medan pertempuran.

Baca Juga: Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina Bakal Dahsyat

Bagaimana persiapan tim Filipina yang lulus ke ajang ini berkat status tuan rumah dan (bersama Kolombia) menjadi debutan.

Alas Pilipinas -julukan tim voli putra Filipina, akan membuka kejuaraaan dengan bertanding melawan sesama penghuni Pool A, Tunisia - sebelas kali juara Afrika.

Pertandingan atau pembukaan Kejuaraan Duni Voli Putra 2025 dimulai pukul 18.00 WIB.

Filipina dtukangi pelatih dari Italia Angiolino Frigoni.

Menurut Philstar, skuad Filipina saat ini sudah mewakili para pemain terbaik yang ada, seperti Bryan Bagunas, Marck Espejo, Leo Ordiales, dan Michaelo Buddin.