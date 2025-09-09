Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina Bakal Dahsyat

Selasa, 09 September 2025 – 16:43 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina Bakal Dahsyat - JPNN.COM
Bintang Filipina Marck Espejo. Filipina bersama Kolombia menjadi dua debutan Kejuaraan Dunia Voli Putra. Foto: Asian Volleyball Confederation

jpnn.com - PASAY – Kejuaran Dunia Voli Putra 2025 di Pasay dan Quezon City, Filipina pada 12-28 September bakal hebat.

Itu lantaran banyak bintang voli putra yang absen pada Volleyball Nations League atau VNL 2025 Juli-Agustus lalu, kemungkinan besar akan kembali ke timnas mereka masing-masing.

"Ngapeth (Prancis), Kurek (Polandia), Urnaut (Slovenia), Nishida (Jepang), Christenson (Amerika Serikat), Nimir (Belanda), dan De Cecco (Argentina) merupakan beberapa pemain yang akan dicari fan fi Filipina," ulasan awak Volleyball World.

Baca Juga:

Tujuh pemain kondang itu absen sepanjang VNL 2025 dengan beragam alasan, termasuk Yuji Nishida yang baru mengakhiri bulan madu dengan mantan kapten timnas putri Jepang Sarina Koga.

Juara Dunia bertahan, Italia, juga sia menyambut kembalinya middle blocker berpengalaman, Roberto Russo.

Tim nomor satu dunia Polandia mungkin bakal lebih menakutkan, lantaran selain masih membawa kekuatan utama tim yang memenangi VNL 2025, Polandia juga kemungkinan akan diperkuat superstar Bartosz Kurek.

Baca Juga:

Ada delapan grup penyisihan Volleyball World Championship 2025 Putra di Filipina. Hanya dua terbaik dari masing-masing pul yang berhak ke 16 Besar. (vw/jpnn)

Grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025
Pool A: Filipina, Iran, Mesir, Tunisia
Pool B: Polandia, Belanda, Qatar, Rumania
Pool C: Prancis, Argentina, Finlandia, Korea
Pool D: Amerika Serikat, Kuba, Portugal, Kolombia
Pool E: Slovenia, Jerman, Bulgaria, Chile
Pool F: Italia, Ukraina, Belgia, Aljazair
Pool G: Jepang, Kanada, Turkiye, Libya
Pool H: Brasil, Serbia, Ceko, China

Kejuaran Dunia Voli Putra 2025 hadir di Filipina pada 12-28 September. Cek pembagian grup di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Volleyball World Championship 2025  Voli Putra  voli  bola voli  Filipina 2025 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp