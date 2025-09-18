Close Banner Apps JPNN.com
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kalah 0-3 dari Serbia, Brasil di Ujung Tanduk

Kamis, 18 September 2025 – 11:08 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Kalah 0-3 dari Serbia, Brasil di Ujung Tanduk
Pemain Serbia menyerang pertahanan Brasil pada penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA – Kejutan besar terjadi di penyisihan Pool H Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Peringkat kedua dunia Brasil kalah dari Serbia pada pertemuan mereka di Pasay City, Kamis (18/9) pagi WIB.

Serbia -ranking 14 dunia, menang 3-0 (25-22, 25-20, 25-22).

Opposite Serbia Drazen Luburic menjadi pencetak angka terbanyak pada laga itu, yakni 19 poin.

Dari kubu Brasil, opposite Alan Souza mencetak angka paling banyak buat timnya, sepuluh poin.

Hasil itu membuat Serbia mengoleksi enam poin dengan dua kemenangan, memimpin Pool H.

Brasil di posisi kedua juga dengan enam poin.

Posisi akhir di grup ini baru jelas setelah Ceko vs China selesai malam nanti.

Delapan negara sudah memastikan posisinya di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Voli Putra  Brasil  Serbia  China 
