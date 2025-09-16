Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Petahana Kalah, Belgia Tembus 16 Besar

Selasa, 16 September 2025 – 23:19 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Petahana Kalah, Belgia Tembus 16 Besar - JPNN.COM
Opposite Belgia Ferre Reggers (2) menyerang pertahanan Italia pada pertemuan kedua negara di penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA – Penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina memanas.

Raksasa Asia Jepang tersingkir, peraih emas Olimpiade 2024 Prancis tumbang, dan yang terbaru si juara bertahan Italia keok.

Italia yang berada di Pool F, kalah dari Belgia pada pertandingan di Quezon City, Manila, Selasa (16/9) malam WIB.

Baca Juga:

Belgia menang secara dramatis, lima set; 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13).

"Kami sangat bangga dengan kemenangan ini, mengalahkan juara bertahan. Anda harus tahu, kami bermain dengan libero yang baru berusia 19 tahun (Gorik Lantsoght), dan dia bermain sangat bagus," kata kapten Belgia Sam Deroo kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.

Deroo bermain gila pada laga tadi, mencetak 17 poin. Namun, ada yang lebih gila lagi, yakni opposite Belgia Ferre Reggers yang mengukir 31 poin.

Baca Juga:

Dari Italia, outside hitter Mattia Bottolo menjadi pencetak poin tertinggi, yakni 17 poin.

"Ada yang berbeda dari permainan kami. Ya, tentu saja ada pelajaran dari kekalahan ini. Namun, semua tahu, di kejuaraan dunia setiap tim bisa menang dari tim mana pun," kata Bottolo.

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Raksasa Asia tersingkir, Juara Olimpiade tumbang, juara bertahan kalah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Italia  Belgia  Voli Putra 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp