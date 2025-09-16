Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Petahana Kalah, Belgia Tembus 16 Besar

jpnn.com - MANILA – Penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina memanas.

Raksasa Asia Jepang tersingkir, peraih emas Olimpiade 2024 Prancis tumbang, dan yang terbaru si juara bertahan Italia keok.

Italia yang berada di Pool F, kalah dari Belgia pada pertandingan di Quezon City, Manila, Selasa (16/9) malam WIB.

Belgia menang secara dramatis, lima set; 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13).

"Kami sangat bangga dengan kemenangan ini, mengalahkan juara bertahan. Anda harus tahu, kami bermain dengan libero yang baru berusia 19 tahun (Gorik Lantsoght), dan dia bermain sangat bagus," kata kapten Belgia Sam Deroo kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.

Deroo bermain gila pada laga tadi, mencetak 17 poin. Namun, ada yang lebih gila lagi, yakni opposite Belgia Ferre Reggers yang mengukir 31 poin.

Dari Italia, outside hitter Mattia Bottolo menjadi pencetak poin tertinggi, yakni 17 poin.

"Ada yang berbeda dari permainan kami. Ya, tentu saja ada pelajaran dari kekalahan ini. Namun, semua tahu, di kejuaraan dunia setiap tim bisa menang dari tim mana pun," kata Bottolo.