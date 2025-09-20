Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia Ketemu Turkiye di 8 Besar

jpnn.com - MANILA - Polandia lulus ke perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina setelah mengandaskan Kanada di Pasay City, Sabtu (20/9) malam WIB.

Finalis dari tiga edisi sebelumnya itu mengatasi Kanada dalam empat set; 3-1 (25-18, 23-25, 25-18, 25-14).

Polandia yang merupakan tim ranking satu dunia itu pun akan menghadapi Turkiye di perempat final. Turkiye masuk Top 8 setelah mengalahkan Belanda.

Outside hitter Kamil Semeniuk memimpin timnya dengan total 18 poin. Opposite sekaligus kapten Polandia Bartosz Kurek menyumbang 15 poin.

"Pertandingan yang sulit. Tentu saja, kami senang telah memenangi pertandingan dan kami masih berada di turnamen," tutur Semeniuk kepada VBTV.

"Kami punya beberapa hari untuk mempersiapkan diri menghadapi perempat final melawan Turkiye," imbuhnya.

Polandia telah mengantongi tiga gelar Juara Dunia, yakni pada 1974, 2014, dan 2018. Pada edisi sebelumnya, yakni 2022, Polandia finis sebagai runner up, kalah 1-3 dari Italia. (vw/jpnn)

Bagan Babak Gugur Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

volleyballworld