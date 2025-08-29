Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:58 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025: Petahana Tumbang, Belanda Masuk 8 Besar - JPNN.COM
Belanda vs Serbia di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025. Foto: volleyball world

jpnn.com - BANGKOK – Juara bertahan dua kali, Serbia, tumbang di 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Bangkok, Thailand, Jumat (29/8) malam WIB.

Belanda lah yang membuat Serbia jatuh. Serbia kekurangan amunisi menyusul absennya Tijana Boskovic lantaran cedera. Belanda menang dalam lima set pertandingan yang mencekam; 3-2 (27-25-26-24, 22-25, 20-25, 15-11).

“Saya sangat bahagia dan bangga atas kerja sama tim. Perempat final? Wow. Itu saya kira tempat yang luar biasa, dan akan ada pertandingan penting lagi buat kami,” ujar outside hitter Belanda Marrit Jasper kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Baca Juga:

Di perempat final, Belanda akan menjumpai pemenang laga tuan rumah Thailand vs Jepang -yang akan hadir malam ini mulai pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

Pemenang laga 8 Besar Belanda vs Thailand/Jepang akan menghadapi pemenang dari Amerika Serikat/Kanada vs Turki/Slovenia.

Di bagian lain, ada Italia/Jerman vs Polandia/Belgia, dan China/Prancis vs Brasil/Dominika. (vw/jpnn)

Belanda tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, dan berhadapan dengan Jepang atau Thailand.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025  Volleyball World Championship 2025  Belanda  Jepang vs Thailand  Tijana Boskovic 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRI 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp