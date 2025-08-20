Close Banner Apps JPNN.com
Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Tinggal 2 Hari Lagi, Li Yingying Kembali

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:00 WIB
Bintang voli putri Li Yingying (12) siap membela China di Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand. Foto: Thai Volleyball Asociation

jpnn.com - BANGKOK – China mendapat suntikan besar menjelang mengarungi Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri 2025 di Thailand 22 Agustus-7 September.

Salah satu bintang voli dunia, outside hitter Li Yingying telah kembali bergabung bersama timnas China.

Li Yingying absen sepanjang Volleyball Nations League atau VNL 2025.

Pemain kidal berusia 25 tahun itu pun memberikan kontribusi saat China meladeni Thailand dalam laga persahabatan menjelang Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

Pada pertandingan di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (19/8) itu, China menang dari Thailand 3-0 (25-22, 25-22, 25-18).

Selain merayakan kembalinya Li Yingying, China juga menyambut kembalinya middle blocker Gao Yi.

China dan Thailand menurunkan semua pemain andalannya.

Bintang-bintang Thailand seperti Pornpun Guedpard, Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, dan Chatchu-On Moksri juga tampak sudah siap melakoni Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

Ada delapan grup penyisihan Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 yang digelar di Thailand. Cek saja di sini.

