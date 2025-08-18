Close Banner Apps JPNN.com
Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya: Italia Juara, Indonesia Nomor 16

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:36 WIB
Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya: Italia Juara, Indonesia Nomor 16
Italia menjadi juara Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 di Surabaya. Foto: volleyballworld

jpnn.com - SURBAYA - Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya berakhir manis buat Italia.

Pada laga final, Minggu (17/8) malam, Italia menang dramatis dari Jepang 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11).

Setelah kalah dalam lima set dari China pada final 2023 dan dari Jepang pada 2019, Italia menjuarai edisi 2025 di Surabaya dengan luar biasa.

Bintang Italia pada final di Surabaya ialah Merit Adigwe, yang mencetak 34 poin.

"Rasanya luar biasa. Saya sangat senang dan bangga dengan tim karena pertandingan ini tidak mudah," kata Adigwe.

"Kami bersatu hingga akhir, dan tujuan kami ke Surabaya memenangi emas terwujud," imbuhnya.

Kemenangan ini menandai medali emas ketiga Italia di level ini, setelah 2011 dan 2021.

Brasil meraih perunggu setelah mengalahkan Bulgaria 3-1.

Tuan rumah Indonesia finis di urutan ke-16 Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya.

