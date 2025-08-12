Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21: Indonesia di Ujung Tanduk

Selasa, 12 Agustus 2025 – 09:00 WIB
Timnas Indonesia di Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya. Foto: volleyballworld

jpnn.com - SURABAYA - Argentina, China, Amerika Serikat, Italia, Brasil, dan Jepang belum terkalahkan di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri U-21 2005 di Surabaya.

Enam negara tersebut -yang memang menjadi favorit, tak terbendung hingga matchday 4 alias menyisakan satu pertandingan lagi di penyisihan grup.

Argentina yang berada di Pool A, bersama tuan rumah Indonesia, sudah mengantongi empat kemenangan, yakni menang dari Kanada 3-0, vs Puerto Riko 3-0, vs Serbia 3-1, dan vs Vietnam 3-1.

Cewek-cewek Argentina menyisakan satu pertandingan lagi melawan Indonesia malam ini.

Klasemen
Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21: Indonesia di Ujung Tandukvolleyballworld

Itulah bahaya yang mengancam Indonesia.

Junaida Santi dan kawan-kawan berada di ujung tanduk.

Indonesia harus menang untuk menjaga peluang lulus ke 16 Besar.

Hanya empat terbaik dari masing-masing grup yang berhak masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21.

