Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025: China Jaga Martabat Juara, Kroasia Jadi Korban Pertama

Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:57 WIB
Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025: China Jaga Martabat Juara, Kroasia Jadi Korban Pertama - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putri China saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Kroasia di Gelora Pancasila, Surabaya, Kamis (7/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com, SURABAYA - Timnas voli putri China mengawali turnamen FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 dengan kemenangan atas Kroasia.

Berlaga di Gelora Pancasila, Surabaya, Kamis (7/8/2025), skuad asuhan Jiyang Xie itu menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-23, 27-25, 25-21).

Pada pertandingan ini, Zhao Zhexi menjadi top skor dengan mencetak 22 angka. Kapten China, Li Chenxuan menambahkan dengan 18 poin.

Baca Juga:

Dari kubu Kroasia, Tonka Bosnjak tampil garang dengan mengemas 27 poin. Asja Zolota juga bermain sangat baik dengan menambahkan 13 angka.

Dengan hasil ini, China memulai perjuangannya mempertahankan gelar juara dengan mulus.

Pada edisi sebelumnya, Negeri Tirai Bambu keluar sebagai juara setelah menaklukkan Italia dengan skor tipis 3-2.

Baca Juga:

Di turnamen kali ini, China tergabung di Pool B bersama Amerika Serikat, Meksiko, Republik Dominika, Korea, dan Kroasia.

Selanjutnya, Wu Jiahui dan kolega dijadwalkan menghadapi Korea pada Jumat (8/8/2025) pukul 09.00 WIB.(volleyballworld/mcr16/jpnn)

China mengawali Kejuaraan Dunia U-21 2025 dengan kemenangan melawan Kroasia, Kamis (7/8)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

