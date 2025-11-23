Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Kejuaraan Tarkam Kemenpora 2025 Sentuh Kabupaten Barru, Pertandingan Voli Jadi Magnet

Minggu, 23 November 2025 – 14:50 WIB
Suasana pertandingan cabang olahraga voli yang menyedot perhatian warga pada Kejuaraan Tarkam Kemenpora 2025 di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada Jumat (3/10/2025). Foto: Kemenpora

jpnn.com - Cabang bola voli kembali menjadi magnet utama pada Kejuaraan Antar-Kampung (Tarkam) Kemenpora RI 2025 di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (3/10).

Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan di Barru memadati kawasan Alun-Alun Colliq Pujie yang menjadi lokasi kejuaraan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemda dalam membangkitkan olahraga masyarakat itu.

Senam massal menjadi pembuka Kejuaraan Tarkam Kemenpora 2025 di Barru. Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang bersama ribuan warganya mengikuti senam itu.

Semangat warga yang bergelora terlihat dari keterlibatan peserta yang beragam. Pelajar, komunitas olahraga, aparatur sipil negara, hingga masyarakat umum menyatu dalam satu arena.

Suasana cair itu menjadi penanda kuat bahwa kegiatan olahraga berbasis kampung masih memiliki tempat tersendiri di hati warga Barru.

Abustan dalam sambutannya pada kegiatan itu mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Barru sebagai salah satu lokasi Kejuaraan Tarkam. Menurut dia, kabupaten di pesisir barat Sulawesi Selatan itu kini kian aktif dalam menghidupkan kegiatan olahraga masyarakat.

Penyelenggaraan Kejuaraan Tarkam, kata Abustan, bukan hanya soal kompetisi, melainkan juga sarana mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Dia menyebut momentum harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas warga.

“Selain untuk berprestasi, Tarkam membangkitkan kegembiraan dan kebersamaan. Ini yang ingin kita jaga,” ujarnya.

TAGS   voli  tarkam  Kemenpora  Barru  Sulawesi Selatan  Adv  Tarkam Kemenpora 
