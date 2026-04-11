Kejurda & Festival FORKI Sumsel Jadi Ajang Pembinaan, Cik Ujang Tekankan Sportivitas Para Atlet

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Daerah (Kejurda) dan Festival Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sumatera Selatan (Sumsel) resmi digelar di GOR Ranau, Jakabaring Sport City, Jumat (10/4).

Kegiatan yang memperebutkan Piala Gubernur Sumsel dan Piala Ketua Umum FORKI Sumsel ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang.

Cik Ujang dalam sambutannya mengatakan kejuaraan tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan olahraga, khususnya cabang karate. Ia menilai ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sarana menjaring atlet-atlet potensial daerah.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Kejuaraan ini merupakan bagian penting dalam upaya pembinaan olahraga, khususnya cabang karate, sekaligus menjadi wadah menjaring atlet-atlet potensial yang akan menjadi kebanggaan daerah di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, melalui kejuaraan ini diharapkan lahir atlet-atlet yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan.

Cik Ujang pun berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding dengan semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai fair play.

“Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar bertanding dengan semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghormati setiap keputusan wasit dan juri. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan penuh kejujuran dan integritas,” tambahnya.

Cik Ujang juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.