Kejurnas 2025 Resmi Dibuka, Perlasi: Layangan Aduan Sudah Naik Kelas

Minggu, 07 September 2025 – 01:30 WIB
Kejurnas 2025 Resmi Dibuka, Perlasi: Layangan Aduan Sudah Naik Kelas
Ketua Umum Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia (Perlasi) H. Essa Muhammad. Foto: dok sumber

jpnn.com - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Layangan Aduan Perlasi 2025 resmi dibuka pada 5 September 2025. Ini merupakan kejurnas keempat yang digelar oleh Perlasi.

"Pertama kita kejurnas di tahun 2022, terus di 2023, 2024, dan ini tahun keempat," ucap Ketua Umum Perlasi H. Essa Muhamad dalam pidatonya.

Ia pun mengaku bangga layangan aduan sudah naik kelas dengan adanya peraturan yang disesuaikan standar KONI.

Terlebih lagi, Layangan Aduan kini didorong untuk menjadi olah raga prestasi.

Pasalnya, dalam pertandingan atlet dituntut menggunakan teknik, analisa, dan juga stamina.

Essa Muhamad tegaskan naik kelasnya layangan aduan ini berkat kerja keras Perlasi.

"Perlasi sebagi wadah sudah mengangkat player layangan menjadi atlet layangan dan sudah mengadakan kejurnas," terangnya.

Kini, Wakil ketua KONI Mayjen TNI (Purn) Andrie T.U Soetarno dan Penanggung Jawab Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PB Perpani Dr.Alman Hudri, M.Pd pun sudah bergabung dengan Perlasi sebagai dewan pembina.

Perlasi mengharapkan peran pemerintah untuk ikut serta mendorong layangan aduan menjadi salah satu olah raga yang mampu menjadi andalan Indonesia

