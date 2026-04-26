Kejurnas ORADO Masuk Babak Delapan Besar, Persaingan Makin Panas

jpnn.com - Hari kedua Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Olahraga Domino Nasional (ORADO) 2026 di JSI Resort, Megamendung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026) berjalan seru.

Persaingan antaratlet untuk lolos ke babak delapan besar berjalan ketat pada Kejurnas kali ini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan atlet senior dan junior, yang kemudian dilanjutkan dengan defile atau parade kontingen sebagai tanda dimulainya pertandingan hari kedua. Suasana kebersamaan antarprovinsi terlihat kuat sejak awal, mencerminkan meningkatnya intensitas kompetisi memasuki fase krusial turnamen.

Sebagai Kejurnas Pertama, Turnamen ORADO ini diikuti total 205 atlet. Rinciannya, kategori senior diikuti 139 atlet yang tergabung dalam 48 tim, sementara kategori junior diikuti 66 atlet dalam 24 tim.

Kehadiran sekitar 30 Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO se-Indonesia juga memperkuat posisi Kejurnas sebagai ajang kompetisi sekaligus konsolidasi nasional organisasi.

Ajang ini menjadi momentum penting dalam perjalanan olahraga domino di Indonesia. Pasalnya, saat ini fondasi olahraga domino secara terstruktur dan profesional mulai dibangun dengan maksimal.

ORADO sendiri telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan terbentuknya pengurus di 38 provinsi dan didukung oleh 357 Pengurus Cabang (Pengcab). Sebanyak 25 Pengurus Provinsi (Pengprov) juga telah aktif menggelar berbagai program, mulai dari rapat kerja hingga Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), yang menjadi tulang punggung pembinaan atlet di daerah.

Sejauh ini, babak kualifikasi masih berjalan untuk mencari provinsi terbaik di kategori senior demi melaju ke babak delapan besar. Beberapa daerah yang menjadi favorit antara lain Sumatera Selatan A (Sumsel A), Jawa Barat A (Jabar A), Jambi B, Lampung A, Lampung B, Banten B, Bangka Belitung B (Babel B), Jawa Timur (Jatim C).