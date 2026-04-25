JPNN.com - Olahraga

Kejurnas Turnamen ORADO 2026 Digelar, Atlet dari 28 Provinsi Bersaing

Sabtu, 25 April 2026 – 10:22 WIB
Kejurnas Turnamen ORADO 2026 Digelar, Atlet dari 28 Provinsi Bersaing - JPNN.COM
Beberapa perwakilan kontingen Kejurnas Turnamen ORADO 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Olahraga Domino Nasional (ORADO) 2026 digelar pada 24–26 April di JSI Resort, Megamendung, Jawa Barat.

Puluhan atlet senior dan junior dari 28 provinsi berdatangan untuk mengikuti ajang tersebut. Antusiasme yang tinggi dari daerah lainnya itu, menegaskan bahwa gengsi Kejurnas begitu besar.

Sejak pagi hari, suasana kedatangan atlet berlangsung tertib. Para atlet dan ofisial dari berbagai daerah menjalani proses registrasi serta verifikasi kehadiran sebagai bagian dari tahapan awal kompetisi.

Interaksi antarkontingen juga terjalin dengan apik, seolah tak menunjukkan adanya atmosfer persaingan yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Memasuki malam hari, rangkaian kegiatan berlanjut dalam agenda technical meeting yang diselenggarakan secara terstruktur.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara panitia, perangkat pertandingan, dan perwakilan kontingen untuk menyamakan persepsi terkait regulasi, mekanisme pertandingan, hingga aspek teknis lainnya.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, sebelum akhirnya ditutup dengan pengundian grup kualifikasi yang dilakukan secara terbuka sebagai wujud transparansi.

Ketua Umum Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) Yooky Tjahrial menegaskan bahwa Kejurnas ini merupakan bagian penting dari ekosistem pembinaan atlet nasional.

Kejurnas Turnamen ORADO 2026 menjadi penegas bahwa olahraga domino makin berkembang, siapa yang terbaik?

