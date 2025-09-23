Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kejurnas Wushu 2025 Resmi Dibuka, Deputi Kemenpora: Semoga Tercipta Atlet Berprestasi

Selasa, 23 September 2025 – 01:38 WIB
Kejurnas Wushu 2025 Resmi Dibuka, Deputi Kemenpora: Semoga Tercipta Atlet Berprestasi
Acara pembukaan Kejurnas Wushu Piala Menpora dan Piala Ketua Umum PB Wushu Indonesia 2025 yang berlangsung di GOR Wushu Jatim, Kenjeran Park. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, SURABAYA - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritotedjo membuka Kejurnas Wushu Piala Menpora dan Piala Ketua Umum PB Wushu Indonesia 2025.

Kejurnas yang berlangsung di GOR Wushu Jatim, Kenjeran Park diselenggarakan dari 29 Juni-5 Juli 2025.

Diikuti 911 atlet junior dan senior dari 21 provinsi dan menghadirkan 57 wasit dan juri berlisensi nasional dari PB Wushu Indonesia.

Deputi Surono menyampaikan apresiasi Kemenpora terhadap jajaran Pengurus Besar Wushu Indonesia yang telah menyelenggarakan Kejurnas ini.

Seperti diketahui, wushu adalah salah satu yang masuk dalam 14 cabang olahraga unggulan DBON.

Harapannya wushu dapat mengangkat harkat dan martabat Indonesia di pentas dunia.

Target ke depan semoga wushu dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, dan Indonesia meraih medali emas untuk wushu.

"Semoga dengan adanya Kejurnas Wushu ini, tercipta atlet-atlet yang berprestasi dan mengangkat nama Indonesia dikancah internasional," ujar Deputi Surono.

Ini Harapan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono saat membuka Kejurnas Wushu Piala Menpora dan Piala Ketum PB Wushu Indonesia 2025

