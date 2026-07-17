Kejutan Besar! Putri KW ke Seminal Japan Open 2026 Setelah Memukul Wang Zhi Yi

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:51 WIB

jpnn.com - TOKYO - Putri Kusuma Wardani membuat kejutan besar di perempat final Japan Open 2026 Super 750.

Menghadapi ranking dua dunia dari China Wang Zhi Yi di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jumat (17/7) siang WIB, Putri menang.

Tunggal putri Indonesia peringkat ke-6 dunia itu bersusah payah untuk menang 9-21, 21-17, 21-4.

Tim statistik BWF merangkum, laga Putri vs Wang berlangsung selama 56 menit.

Itu merupakan kemenangan pertama Putri KW dari Wang Zhi Yi dalam delapan pertemuan.

Di semifinal besok, Putri KW akan menghadapi tunggal putri papan atas lainnya, peringkat ketiga dunia, wakil tuan rumah, Akane Yamaguchi.

Satu semifinal lainnya mempertemukan Chen Yu Fei (China) vs Pusarla V Sindhu (India). (bwf/jpnn)