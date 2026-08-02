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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kejutan Changan di GIIAS 2026 Tak Hanya Nevo Q05

Minggu, 02 Agustus 2026 – 13:55 WIB
Kejutan Changan di GIIAS 2026 Tak Hanya Nevo Q05 - JPNN.COM
Lineup Changan di GIIAS 2026. Foto: changan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - GIIAS 2026 menjadi momen penting bagi Changan saat memulai langkahnya di pasar otomotif Indonesia.

Debut di GIIAS 2026 tak hanya ditandai dengan peluncuran Nevo Q05, tetapi juga strategi menyeluruh Changan untuk memperkenalkan ekosistem kendaraan elektrifikasinya.

Mengusung tema See Beyond, Sharing the Future, Changan membawa lini produk elektrifikasi yang kini terdiri dari Lumin, Deepal S05, Deepal S07, dan Nevo Q05.

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CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan kehadiran di GIIAS menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menyediakan pilihan kendaraan elektrifikasi yang sesuai.

Keseriusan itu terlihat dari 13 unit kendaraan yang dipamerkan di booth, terdiri atas lima Nevo Q05, empat Deepal S05, dua Deepal S07, dan dua Lumin.

Pengunjung juga bisa menjajal langsung performanya melalui enam unit test drive, termasuk Nevo Q05.

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Tak hanya memamerkan mobil, Changan menghadirkan beragam aktivitas interaktif seperti The Passport Challenge, permainan digital Which Car Are You, hingga Lumin Doodle Art Coloring untuk anak-anak.

Selama GIIAS 2026, Changan juga menawarkan sejumlah promo menarik, mulai dari bunga 0 persen, uang muka mulai 15 persen, hingga hadiah e-wallet dan Lucky Dip.

Debut di GIIAS 2026 tak hanya ditandai dengan peluncuran Nevo Q05, tetapi juga strategi menyeluruh Changan untuk pasar Indonesia

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TAGS   Changan  changan giias 2026  GIIAS 2026  promo changan  Changan Nevo Q05  otomotif 
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