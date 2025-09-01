Kejutan! China Tumbang, Prancis Tembus 8 Besar Volleyball World Championship 2025

jpnn.com - BANGKOK - Prancis mengukir rekor di Volleyball World Championship 2025 Putri.

Bertarung melawan tim yang jauh lebih diunggulkan, China, pada 16 Besar di Stadion Huamark, Bangkok, Minggu (31/8), Prancis menang 3-1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20).

Itu membuat Prancis berhak melakoni perempat final, pertama kali dalam sejarah kejuaraan dunia voli putri.

Kapten Prancis Helena Cazaute -yang sudah menarik perhatian sejak VNL 2025, tampil apik, menyumbang 22 poin, termasuk dua ace dan satu blok.

"Saya tidak bisa berkata-kata. Kami tahu bisa bermain di level tinggi. Kami sudah menunjukkannya saat melawan Brasil di penyisihan grup. Hari ini (melawan China), kami menunjukkannya lagi, dan ini hari kami," tutur Cazaute kepada VBTV.

"Saya sangat senang, karena tahun lalu di Olimpiade, kami kalah 0-3 dan kali ini kami balas 3-1. Saya bangga dengan tim, karena saya tahu kami benar-benar berjuang untuk ini," imbuhnya.

Prancis akan (kembali) menghadapi Brasil di perempat final. Brasil masuk 8 Besar setelah menaklukkan Republik Dominika. (vw/jpnn)

Bagan Babak Gugur Volleyball World Championship 2025

