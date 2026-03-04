Kejutan di All England 2026, Leo/Bagas Ikuti Jejak Shi Yu Qi Gugur di 32 Besar

jpnn.com - Kejutan terjadi pada babak 32 besar All England 2026 terjadi setelah juara bertahan di sektor tunggal putra, Shi Yu Qi (China) tumbang.

Tunggal putra kelahiran 28 Februari 1996 itu bertekuk lutut di hadapan wakil India, Lakshya Sen dengan skor 21-23, 21-19, 17-21 di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3).

Hasil tersebut sejatinya mengejutkan mengingat pria asal Jiangsu itu unggul rekor pertemuan melawan tunggal putra ranking 12 dunia tersebut.

Dari lima laga tercatat Shi Yu Qi unggul dengan meraih empat kemenangan termasuk saat terakhir menang pada 64 besar BWF World Championships 2025 dengan skor 21-17, 21-19.

Kejutan lainnya terjadi saat pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tersingkir.

Runner up All England 2025 tersebut harus mengakui keunggulan pasangan Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan dua gim langsung 13-21, 19-21.

Leo/Bagas mengaku mengawali laga dengan tempo lawan sehingga kurang bisa mengantisipas serangan yang dibangun.

Alhasil ganda putra ranking 13 dunia itu harus mengakui keunggulan lawan dalam tempo 33 menit.