Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kejutan Filipina di SEA Games 2025: Tembus Semifinal dan Kalahkan Timnas Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 – 21:55 WIB
Kejutan Filipina di SEA Games 2025: Tembus Semifinal dan Kalahkan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Selebrasi pemain Filipina, Banatao Otu seusai mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: Facebook/Philippine Men's National Football Team

jpnn.com - Filipina membuat kejutan di cabang sepak bola SEA Games 2025 setelah lolos ke semifinal.

Kepastian tersebut didapatkan tim asuhan McPherson Garrath setelah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).

Banatao Otu menjadi bintang kemenangan Filipina setelah mencetak gol pada menit ke-45+2.

Baca Juga:

Hasil ini membuat Filipina keluar sebagai juara Grup C dengan koleksi dua kemenangan.

Filipina sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Myanmar sebelum membungkam Timnas Indonesia.

Capaian tersebut di luar dugaan mengingat Timnas Indonesia lebih diunggulkan menjadi juara grup ketimbang Reyes Sandro dan kolega.

Baca Juga:

Kemenangan atas Indonesia juga membuat Filipina membalas kekalahan di Piala AFF U-23 2025.

Saat itu, tim berjuluk The Azkals takluk dengan skor tipis 0-1 dari skuad Garuda Muda yang masih dilatih Gerald Vanenburg.

Filipina membuat kejutan di sepak bola SEA Games 2025 seusai menang atas Timnas Indonesia dan tembus semifinal dengan status juara Grup C

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Filipina  Timnas Indonesia  SEA Games 2025  Timnas U-22 Indonesia  SEA Games 
BERITA FILIPINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp