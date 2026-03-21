Kejutan Mewarnai FP2 MotoGP Brasil
jpnn.com - GOIANIA - Kejutan mewarnai latihan bebas atau free practice 2 MotoGP Brasil di Sirkuit Goiania, sabtu (21/3) malam WIB.
Pembalap Jepang penunggang Trackhouse Aprilia Ai Ogura mengukir waktu paling tajam, satu menit 18,237 detik.
Ogura membukukan waktu terbaiknya tersebut di ujung FP2.
Dramatis. Awalnya Ogura memang sudah memimpin FP2 menggusur Marc Marquez.
Namun, Marc tak mau kalah, kembali menggila dan mematahkan catatan waktu Ogura.
Di ujung banget dari sesi FP2, Ogura kembali mengungguli catatan waktu Marc Marquez. Ogura tampak pengin segera on fire sebelum melakoni kualifikasi utama atau Q2. Cek jadwal di bawah. (adk/jpnn)
Hasil FP2 MotoGP Brasil
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'18.237s 16/16 341k
2. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.011s 16/17 346k
3. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.168s 16/17 341k
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.281s 12/16 344k
5. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.379s 15/15 343k
6. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.534s 16/16 342k
7. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.555s 16/16 339k
8. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.597s 8/12 339k
9. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.615s 12/14 342k
10. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.627s 13/13 343k
11. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.684s 9/13 339k
12. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.692s 15/16 338k
13. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.713s 9/11 338k
14. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.838s 15/15 342k
15. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.839s 4/12 346k
16. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.872s 16/16 342k
17. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.892s 6/10 342k
18. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.902s 12/14 336k
19. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.975s 13/15 339k
20. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.996s 18/18 340k
21. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.144s 17/19 342k
22. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.256s 6/13 343k
MotoGP Brasil 2026
Jumat (20/3)
Free Practice 1 (Pedro Acosta)
Sabtu (21/3)
Practice (Johann Zarco)
Free Practice 2 (Ai Ogura)
20.50-21.05 WIB: Qualifying 1
21.15-21.30 WIB: Qualifying 2
Minggu (22/3)
01.00 WIB: Sprint 15 Laps
20.40-20.50 WIB: Warm Up
Senin (23/3)
01.00 WIB: Grand Prix 31 Laps