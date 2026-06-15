Kejutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Pemain Spanyol Frustrasi

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Senin (15/6).

La Furia Roja tidak mampu menembus kokohnya pertahanan Tanjung Verde, meski tampil dominan dan terus menggempur sepanjang pertandingan.

Hasil ini membuat persaingan di Grup H Piala Dunia 2026 masih terbuka.

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Spanyol harus segera memperbaiki efektivitas lini serang mereka, sementara Tanjung Verde mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mampu menahan salah satu kandidat juara dunia.

Sejak menit awal, Spanyol langsung menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang mencapai hampir 80 persen. Namun, strategi pertahanan rapat yang diterapkan Tanjung Verde membuat pasukan Luis de la Fuente kesulitan menciptakan ruang di area berbahaya.

Peluang pertama Spanyol hadir pada menit ke-13 melalui umpan silang Pedri yang hampir disambut pemain depan mereka, yang masih dapat disapu bek Tanjung Verde, Pico Lopes.

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Tim Matador kembali mengancam pada menit ke-30 lewat tendangan voli Marc Cucurella, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Tanjung Verde yang lebih banyak bertahan sesekali mencoba melancarkan serangan balik. Salah satu peluang datang pada menit ke-37 ketika Dailon Livramento mencoba melepaskan tembakan jarak jauh setelah memanfaatkan kesalahan Rodri, tetapi bola masih jauh dari sasaran.