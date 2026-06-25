Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KEK Kura Kura Bali Sulap Festival Penjor Jadi Ruang Praktik Manajemen Acara Pemuda Desa

Kamis, 25 Juni 2026 – 20:04 WIB
KEK Kura Kura Bali Sulap Festival Penjor Jadi Ruang Praktik Manajemen Acara Pemuda Desa - JPNN.COM
KEK Kura Kura Bali bersama Desa Serangan dalam Festival Penjor Desa Serangan 2026 di Denpasar, Kamis (25/6/2026). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

jpnn.com, DENPASAR - Program pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mulai membuahkan hasil nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Pengelola KEK Kura Kura Bali resmi menjadikan Festival Penjor Desa Serangan sebagai ruang praktik lapangan bagi para remaja setempat setelah mendapatkan pembekalan manajemen acara.

Peralihan peran pengelolaan ini dikonfirmasi oleh Kepala Departemen Komunikasi PT Bali Turtle Island Development (BTID)—selaku pengelola KEK Kura Kura Bali—Zefri Alfaruqy, di Denpasar pada Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk melatih kemampuan manajerial generasi muda.

“Jadi beberapa tahun belakangan kami mempunyai program event management, nah festival penjor ini salah satu pembekalannya. Sebelumnya kami yang menyelenggarakan festival, tapi tahun ini sudah yowana (kelompok pemuda),” kata Zefri.

Pengelola KEK Kura Kura Bali itu menjelaskan pada gelaran festival ketiga akhirnya para yowana desa mampu bergerak menggali potensi ekonomi dari agenda budaya seperti itu.

Baca Juga:

Terbukti secara mandiri mereka mampu mengantongi 10 perusahaan sebagai sponsor acara, di depan Pura Sakenan kini terpasang lima penjor megah yang dibuat dengan modal masing-masing Rp8 juta hingga Rp10 juta dan akan diperlombakan.

“Dua kali festival penjor sebelumnya memang 100 persen dari kami, nah yang ketiga ini karena sudah dibekali akhirnya pemuda pemudi Serangan dapat 10 sponsor cari sendiri, sekarang mereka bisa melihat potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan,” ujar Zefri.

Pengelola KEK Kura Kura Bali menjadikan Festival Penjor Desa Serangan sebagai ruang praktik setelah para remaja dibekali manajemen pengelolaan acara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasan Ekonomi Khusus  KEK Kura Kura Bali  Festival Penjor Desa Serangan  pemuda desa 
BERITA KAWASAN EKONOMI KHUSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp