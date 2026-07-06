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JPNN.com - Nasional - Humaniora

KEK Singhasari Teken MoU dengan Indian Institute of Management Bangalore

Senin, 06 Juli 2026 – 18:01 WIB
KEK Singhasari Teken MoU dengan Indian Institute of Management Bangalore - JPNN.COM
Foto arsip. Master plan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI)

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari resmi menjalin kerja sama dengan Indian Institute of Management (IIM) Bangalore melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). 

Kerja sama ini dinilai selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memprioritaskan pendidikan, sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.

Menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan industri bagi sistem pendidikan yang responsif.

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KEK Singhasari sendiri diposisikan sebagai zona pertama di Indonesia yang didedikasikan secara khusus untuk pengembangan ekonomi digital, pendidikan, dan teknologi. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan kawasan ini terus berkembang menjadi pusat internasional dengan menggandeng berbagai mitra global.

“Secara bertahap menjadi pusat internasional untuk inovasi dan pengembangan bakat, bermitra dengan King’s College London dan hari ini dengan IIM Bangalore,” kata Susiwijono di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

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Kerja sama dengan IIM Bangalore ini dinilai mencerminkan adanya pergeseran strategi pengembangan KEK di Tanah Air. 

Pemerintah kini lebih luas mengintegrasikan sektor pendidikan dan penelitian ke dalam kawasan ekonomi guna menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

KEK Singhasari menjalin kerja sama dengan Indian Institute of Management (IIM) Bangalore melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

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TAGS   Kawasan Ekonomi Khusus  KEK Singhasari  Bangalore  Asta Cita Presiden Prabowo 
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