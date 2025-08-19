Close Banner Apps JPNN.com
Kekalahan Pahit Persib dari Persijap, Beckham Putra Curhat Soal Perjuangan yang Sia-sia

Selasa, 19 Agustus 2025 – 04:48 WIB
Kekalahan Pahit Persib dari Persijap, Beckham Putra Curhat Soal Perjuangan yang Sia-sia
Persib Bandung waktu libur tambahan kepada Beckham Putra. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Beckham Putra tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Persib Bandung takluk dari Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Pertandingan Persijap vs Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam WIB, berakhir dramatis dengan skor 2-1.

Persijap selaku tuan rumah unggul melalui gol dari Carlos Franca menit 68' dan Sudi Abdallah (90+4').

Adapun gol semata wayang Persib lahir dari penalti Uilliam Barros (90+2').

Curhat Beckham Putra

Binang Persib Beckham Putra mengaku kecewa karena perjuangan pemain di atas lapangan gagal berbuah poin.

"Menyesal dengan hasil ini. Kami targetnya memaksimalkan poin dari away ini," ucap Beckham.

Beckham Janjikan Perbaikan

Meski kecewa, Beckham menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan pelajaran untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

Pemain bernomor punggung 7 itu menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan tim.

Beckham Putra tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Persib Bandung takluk dari Persijap Jepara

